Fenerbahçe formasına 'Koç' gibi sponsor
Fenerbahçe yeni sezonda da Avis ile devam edecek. Dikkat çeken bir diğer nokta da koldaki sponsorluk o firma da Tüpraş.
Türkiye Futbol Federasyonu'nn (TFF) yeni sezon için sadece 178 milyon lira Takım Harcama Limiti tanıdı Fenerbahçe, önemli bir gelir elde etti. Sarı lacivertli takımın yeni transferleri Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün giydiği formalarda kulübün forma sponsorları da yer aldı.
Buna göre Fenerbahçe yeni sezonda da Avis ile devam edecek. Dikkat çeken bir diğer nokta da koldaki sponsorluk o firma da TÜPRAŞ.
İKİ FİRMA DA KOÇ HOLDİNG'İN
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının kolundan da bundan böyle Tüpraş yer alacak. Her iki kuruluş da Koç Holding kuruluşları. 1 yıllık yapılan anlaşmanın toplam tutarı 50 milyon lira! TFF Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı'na göre kulüpler, yeni sponsorluk gelirleri, oyuncu satışı ve borç yapılandırmasıyla limitlerini daha da artırabiliyor.
Kaynak: Ajansspor
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