Fenerbahçe Gaziantep maçı muhtemel 11'ler! Saat kaçta, hangi kanalda?

12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:17

Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi beIN SPORTS 1 yayınlayacak.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, son dört maçında sadece bir kez gülebildi. Sarı-lacivertli takım 32 maçta 63 puan topladı.

Sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Gaziantep FK ise son yedi maçında sadece lider Beşiktaş'a yenildi. Kırmızı-siyahlıların 50 puanı bulunuyor.

Öte yandan konuk ekipte teknik direktör Ricardo Sa Pinto, cezası nedeniyle takımının başında olamayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede ise Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

MAÇIN HAKEMİ METE KALKAVAN

Müsabakada Samsun bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı. Gaziantep FK, Kalkavan'ın yönettiği maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe ise BB Erzurumspor deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Ayrıca Fenerbahçe, Kalkavan'ın kariyerinde en çok sarı kart gösterdiği (64 kez) takım konumunda. Müsabak beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenrbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Samatta

Sakat: Sadık, Perotti, Mesut

Cezalı:-

Şüpheli: Nazım

Gaziantep FK muhtemel 11'i: Günay, Olkowski, Tosça, Djilobodji, Miranda, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Güray, Dicko

Sakat: Oğuz, Kana Bıyık,

Cezalı: -

Şüpheli: Muhammet