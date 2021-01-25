Fenerbahçe Kayserispor karşısında farka koştu
Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti.
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: 3-0
STAT: Ülker
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan (Dk.79 Mert Hakan), Valencia (Dk.67 Sosa), Thiam (Dk.84 Ademi), Pelkas, Samatta (Dk.79 Cisse).
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah (Dk.90 Yaw Ackah), Campanharo (Dk.63 Maglica), Avramovski, Lennon (Dk.46 İlhan), Henrique (Dk.80 Emre Demir), Kanga (Dk.46 Nurettin).
GOLLER: Dk.20 Thiam, Dk.51 Samatta, Dk.86 Cisse (Fenerbahçe) -
SARI KART: Valencia, Pelkas (Fenerbahçe) - Nurettin (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kvrzic'in ortasında ceza sahası içinde topu alan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
7'nci dakikada Nazım'ın yerden pasında topla buluşan Samatta'nın sert vuruşunda top kaleciden döndü.
12'nci dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda top kaleci Doğan'ın müdahalesi ile dışarı gitti.
20'nci dakikada Samatta'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas, topu Thiam'a aktardı. Ceza sahası içi solunda topu alan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38'inci dakikada Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda top üstten auta gitti.
39'uncu dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası solunda topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
51'inci dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, topu Samatta'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
57'nci dakikada Ozan'ın pasında savunmadan dönen topu alan Pelkas'ın vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.
64'üncü dakikada Caner'in pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
66'ncı dakikada Thiam'ın Pelkas ile girdiği verkaç sonrasında ceza sahası içinden vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.
86'ncı dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kaleci Doğan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Faşizmin tuzakları
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Faşizmin tuzakları
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?