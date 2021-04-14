Fenerbahçe, pandemi nedeniyle seçimli genel kurulunu yapamayabilir

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:37

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başkanlık Seçiminin koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin ardından gözler tüzüğe göre mayıs ayında yapılması gereken Olağan Seçimli Genel Kurula çevrildi. Ancak yesi kısıtlamalar kongreyi riske atıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübünün tüzüğünde Olağan Seçimli Genel Kurulu için şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 20 – (1) Genel Kurul, Kulüp merkezinin bulunduğu yerde veya İl Büyükşehir Belediye hudutları dâhilinde toplanır.

(2) Genel Kurul, (a) mali, idari ve sportif konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl Mayıs ayında Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı,

(b) Kulüp Başkanı ile Kulüp organlarının seçimi için üç (3) yılda bir Mayıs ayında Seçimli Genel Kurul Toplantısı,

(c) Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ya da Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı talebi ya da Tüzüğün 36. maddesinde belirtilen hallerde Kulüp Yönetim Kurulu’nun yapacağı çağrı üzerine Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı olmak üzere üç tür toplantı yapar.

KONGRELER YASAKLANDI

Son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısmı kapatmaya gidildiği açıklanırken kongrelerin yapılması da yasaklandı. Bu durum karşısında sarı lacivertlilerin ne yapacağı merak ediliyor.