Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda ekiplerinden PEC Zwolle ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 16:22
Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, 2021-2022 sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Hollanda Eredivisie ekiplerinden PEC Zwolle ile karşılaşacak.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, PEC Zwolle ile 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 

Müsabaka TRT SPOR'dan yayımlanacak.


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