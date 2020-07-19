Fenerbahçe tribününde taraftar var!

19 Temmuz 2020 Pazar, 21:30

Derbiye karton taraftarlar damgasını vurdu.

Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe de maça karton seyirci getirdi.

Beşiktaş Kulübü, derbi maç öncesinde Fenerbahçe'ya anlamlı bir jest yaptı. Pandemi sürecinden sonra başlatılan karton taraftar kampanyasında hayatını kaybetmiş olan taraftarların fotoğraflarına da yer veren siyah beyazlılar, aynı uygulamayı deplasman tribünü için de yaptı. Beşiktaş, Vodafone Park’ın deplasman tribününde, hayatta olmayan sarı lacivertli taraftarların fotoğraflarına yer verdi.



BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN 'KADINA ŞİDDETE DUR DE' TİŞÖRTÜ



Kulüpler Birliği Vakfı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle, kadına yönelik şiddeti engellemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için 18 takım kaptanının yer aldığı 'dur de' temalı kamu spotu projesi hafta içinde hayata geçirilmişti. Bu doğrultuda Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları da derbi öncesi ısınmaya "Kadına şiddete dur de" tişörtleriyle çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbi öncesinde VAR sistemini Vodafone Park'a taşıdı. Birçok maçın aynı saatte olması ve Riva'da bulunan VAR odasındaki kişi sayısının artacak olması sebebiyle, derbi maç için böyle bir karar alındığı öğrenildi.