Fenerbahçe u-19 maçı hakemin adı sosyal medyada yankı uyandırdı

Fenerbahçe u-19 takımının Ankaragücü ile oynayacağı maçın hakeminin adı, sosyal medyada ses getirdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:00
Fenerbahçe u-19 maçı hakemin adı sosyal medyada yankı uyandırdı
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Fenerbahçe u-19 takımı ile Ankaragücü u-19 takımı Pazar 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'da Lefter Küçükandonyadis tesislerinde karşı karşıya gelecekler.

Mücadeleyi Ali Koç yönetecek. Hakemin adının ve soyadının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı olması sosyal medyada günün konusu oldu. 



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