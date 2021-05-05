Fenerbahçe u-19 maçı hakemin adı sosyal medyada yankı uyandırdı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:00

Fenerbahçe u-19 takımı ile Ankaragücü u-19 takımı Pazar 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'da Lefter Küçükandonyadis tesislerinde karşı karşıya gelecekler.

Mücadeleyi Ali Koç yönetecek. Hakemin adının ve soyadının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı olması sosyal medyada günün konusu oldu.



