Fenerbahçe u-19 maçı hakemin adı sosyal medyada yankı uyandırdı
Fenerbahçe u-19 takımının Ankaragücü ile oynayacağı maçın hakeminin adı, sosyal medyada ses getirdi.
Fenerbahçe u-19 takımı ile Ankaragücü u-19 takımı Pazar 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'da Lefter Küçükandonyadis tesislerinde karşı karşıya gelecekler.
Mücadeleyi Ali Koç yönetecek. Hakemin adının ve soyadının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı olması sosyal medyada günün konusu oldu.
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