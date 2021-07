Fenerbahçe'de, 5 isimden 5 milyon Avro’luk bonservis geliri bekleniyor

27 Temmuz 2021 Salı, 07:00

İsviçreli golcü Frey’i 2 milyon Avro karşılığında Royal Antwerp’e veren Sarı-Lacivertiler kadrosunda düşünmediği Thiam, Barış Alıcı, Oğuz Kağan, Sadık ve Zanka’nın satışından en az 5 milyon Avro’luk bonservis geliri bekliyor. Kulüp, ayrıca kadroda düşünmediği oyuncuların ayrılmasıyla maaş bütçesinden de 8 milyon Avro’luk bir tasarruf elde edecek.

‘HER OYUNCU EŞİT’

Teknik direktör Vitor Pereira futbolcuların her biriyle yakından ilgileniyor. Şu ana kadar işler yolunda gözüküyor. Portekizli mini toplantıda “Benim için takımdaki her futbolcu eşittir. Takımdaki her futbolcudan tek beklentim formayı almak için antrenmanlarda çok çalışmanız. Fizik gücü yerinde olan, savaşan ve hak eden formayı giyecek. Kimse vazgeçilmez değil. İsteyen istediği zaman yanıma gelebilir. Sorunu olan benimle paylaşabilir” ifadelerini kullandı.

BENEDETTO LİSTEDE

Marsilya ile bağlarını koparan 31 yaşındaki Arjantinli golcü Dario Benedetto için F.Bahçe devrede. Sarı-Lacivertliler golcünün Marsilya ile yollarını ayırmasını bekliyor. Benedetto’ya Brezilya ekibi Sao Paulo’nun da talip olduğu ancak F.Bahçe’nin teklifinin daha iyi olduğu kaydedildi.

GOLLÜ PROVA

F.Bahçe, Gençlerbirliği ile Ankara’da oynadığı özel maçı 4-0 kazandı. Golleri 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Miha Zajc kaydetti.