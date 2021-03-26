Fenerbahçe'de koronavirüs salgını! 2 yeni vaka!
5 futbolcusunda koronavirüse (Covid-19) rastlanan Fenerbahçe'de 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı.
Fenerbahçe koronavirüsle mücadele ediyor. Toplam 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." denildi.
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