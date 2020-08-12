Fenerbahçe'de şok istifa!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde şok bir istifa geldi. Başkanvekili Semih Özsoy istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:24
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy istifa etti.

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