Fenerbahçe'de şok istifa!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde şok bir istifa geldi. Başkanvekili Semih Özsoy istifa etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy istifa etti.
Ayrıntılar geliyor...
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