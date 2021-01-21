Fenerbahçe’de Tisserand sakatlandı!
üper Lig’in 20. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Tisserand sakatlanarak sedye ile oyundan çıktı.
Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Tisserand sakatlanarak sedye ile oyundan çıktı.
Süper Lig’in 20. haftasında DG Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakat geçirdi. Tisserand, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedye ile kenara geldi. Tisserand’ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos girdi.
SADIK ÇİFTPINAR DA SİVAS’TA SAKATLANMIŞTI!
Diğer yandan geçtiğimiz sezon da Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
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