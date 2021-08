Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

22 Ağustos 2021 Pazar, 22:12

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli çalıştırıcı, maçın önemine dikkat çekti:

"Zor bir maç olacak, bizim için her maç ayrı bir meydan okuma. Taraftarımızın desteğiyle ve bizim takım ruhumuzla bunun üstesinden gelmeyi deneyeceğiz. Yaşadığımız birçok sakatlık, farklı 11'le çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır. Taraftarlar, bizim 12. oyuncumuz. Takımına aşık bir taraftar kitlesi. Onlar için çalışıyoruz."

"MESUT BİZİM KAPTANIMIZ"

Pereira, takımın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in yedek kulübesinde bulunmasına dair soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Mesut Özil bizim kaptanımız. Çok önemli bir oyuncu. Ancak takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü yine Avrupa kupasında çok önemli maçımız var, onun da dinlenip %100 şekilde hazır olması için böyle bir karar aldık."