Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'algı' yanıtı

Fenerbahçe'nin Twitter paylaşımında 'Algı' başlığı ile, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak.." ifadesine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 21:31
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'algı' yanıtı
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 Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medyadan, "Fenerbahçe maçlarında verilmeyen penaltılarımızın videosu twittera yüklenmiyor" mesajına aynı mecrada yanıt verdi. 

Sarı-Lacivertlilerin Twitter paylaşımında 'Algı' başlığı ile, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak.." ifadesine yer verildi.


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