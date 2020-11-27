Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'algı' yanıtı
Fenerbahçe'nin Twitter paylaşımında 'Algı' başlığı ile, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak.." ifadesine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medyadan, "Fenerbahçe maçlarında verilmeyen penaltılarımızın videosu twittera yüklenmiyor" mesajına aynı mecrada yanıt verdi.
Sarı-Lacivertlilerin Twitter paylaşımında 'Algı' başlığı ile, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak.." ifadesine yer verildi.
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