Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma
Fenerbahçe Metin Aşık için anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
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