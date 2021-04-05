Fenerbahçe'den reklam panolarıyla şampiyonluk göndermesi
Süper Lig'de Denizlispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de stadın reklam panolarına, "Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı" yazısı yansıtıldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u Mbwana Samatta'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Aldığı galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik bir üç puan alan sarı lacivertli ekip, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
Kritik karşılaşmada ayrıca Fenerbahçe'den 1959'dan önceki şampiyonlukların tescil edilmesine ilişkin yeni bir hamle geldi.
REKLAM PANOLARINA YANSITILDI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saha içinde yer alan reklam panolarına, "Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı." yazısı yansıtıldı.
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