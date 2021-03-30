Fenerbahçe'nin Almanya'da teklif götürdüğü Türk antrenör!
ÖZEL - Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile birlikte çalışmak üzere Türk asıllı Alman teknik adam Kenan Koçak'a teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile birlikte çalışmak üzere Türk asıllı Alman teknik adam Kenan Koçak'a teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Fenerbahçeli yönetici Kenan Danabaş'ın konuyla ilgili olarak yetkili kılındığı ve Koçak'a, "Emre Belözoğlu 1. adam sen 2. adam olarak çalışacaksın. Böylelikle Emre hoca Pro-lisansını alana kadar sorun yaşanmayacak. Takıma sağlayacağın katkı sonucundan da uzun vadeli çalışabiliriz" dediği öğrenildi.
Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'ye yapılan teklif ile ilgili teşekkür ettiği ve geri çevirdiği öğrenildi.
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