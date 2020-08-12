Fenerbahçe'nin en hızlısı Ozan Tufan
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de futbolculara yapılan ölçüm ve değerlendirme testleri sonucunda en hızlı isim Ozan Tufan oldu.
Yeni
sezon hazırlıklarına Samandıra’da devam eden Fenerbahçe’de futbolculara yapılan
ölçüm ve değerlendirme testlerinin sonuçları ortaya çıktı.
Kampa
katıldığında sosyal medyada “kilo almış” yorumlarına maruz kalan Ozan Tufan,
takımın en hızlı ismi oldu.
Takımın
en dayanıklı isimleri geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez ismi Gustavo ve yeni transferi
Mert Hakan Yandaş oldu.
Aynı
2 isim Dirar’la beraber takımdaki en düşük yağ oranına sahip oyuncular olmayı
başardı.
Yapılan
testlerden sonra teknik direktör Erol Bulut’un sonuçları iyi çıkan oyuncuları
tebrik ettiği öğrenildi.
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