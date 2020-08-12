Fenerbahçe'nin en hızlısı Ozan Tufan

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:07

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra’da devam eden Fenerbahçe’de futbolculara yapılan ölçüm ve değerlendirme testlerinin sonuçları ortaya çıktı.

Kampa katıldığında sosyal medyada “kilo almış” yorumlarına maruz kalan Ozan Tufan, takımın en hızlı ismi oldu.

Takımın en dayanıklı isimleri geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez ismi Gustavo ve yeni transferi Mert Hakan Yandaş oldu.

Aynı 2 isim Dirar’la beraber takımdaki en düşük yağ oranına sahip oyuncular olmayı başardı.

Yapılan testlerden sonra teknik direktör Erol Bulut’un sonuçları iyi çıkan oyuncuları tebrik ettiği öğrenildi.