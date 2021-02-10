Fenerbahçe'nin kayıp ikilisi: Sosa-Mert Hakan

10 Şubat 2021 Çarşamba, 10:02

Sezon başında önemli atılımlar yapan Fenerbahçe, geçen yılın en flaş isimlerinden Trabzonlu Jose Sosa ve Sivavlı Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katarak transferde ses getiren imzalar atmıştı. Ancak aradan geçen haftalarda iki ismin oynadığı futbol hem istatistiklerde, hem de futbolseverlerin gözünde sınıfta kaldı.

Mert Hakan Yandaş’ın transferi için Galatasaray’la kıyasıya bir yarışa giren ve Jose Sosa transferinde titizlikle davranan Fenerbahçe, ligde geride kalan 24 haftaya bakıldığında bu iki futbolcudan beklediğini almayı başaramadı.

35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun sezon başındaki sakatlığı ve ailevi problemlerinin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş’ın da sezona sakat başlayarak takıma geç dahil olması handikaplar olarak göze çarpıyor. Ancak, yine de iki futbolcunun geçen sezonki bireysel verileriyle bu sezon oynadığı maçları kıyasladığımızda arada uçurum olduğu gerçeğini görmemek elde değil.

KULÜBEDE KALDILAR!

Sosa ve Mert Hakan’ın performansını geçen sezonki istatistikleriyle kıyaslarken ilk dikkat çekilmesi gereken nokta, sahada kaldıkları süre ve ilk 11’de başlama sayıları. Arjantinli futbolcu geçen sezon 24. haftaya gelindiğinde 22 maçın hepsinde ilk 11’de sahaya çıkarken Fenerbahçe’de oynadığı 17 maçın sadece 9’unda ilk 11’de yer aldı. Mert Hakan Yandaş ise, Sivasspor’da 23 maçın hepsinde ilk 11’de şans bulurken Fenerbahçe’de oynadığı 20 maçın sadece 10’unda ilk 11’de sahaya çıktı.

Sakatlıkların dışında sürekli rotasyon yapılması ve istikrarlı şekilde forma giyememeleri şüphesiz oyuncunun performansını doğrudan etkileyen bir faktör. Geride kalan 24 haftada 1118 dakika sahada kalan Mert Hakan, geçen sezon Sivasspor formasıyla 2091 dakika süre almıştı. Bu sezon 933 dakika oynayabilen Sosa ise, Trabzonspor’da 24 hafta sonunda 2074 dakika oynamıştı.

Kaynak: Ajanslar/ Skorer