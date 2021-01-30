Fenerbahçe'nin Rize maçı kadrosunda sürpriz isim

30 Ocak 2021 Cumartesi, 14:43

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde evinde Rizespor'u konuk edecek. Sarı lacivertli camia, Mesut Özil'in kadroda olup olmayacağını merak ediyor.

Fenerbahçe Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

İlk yarıda deplasmanda rakibini 2-1 yenen Fenerbahçe’de zorlu karşılaşma öncesi hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Sarı lacivertlilerde tedavileri devam eden Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş forma giyemeyecek.

Belinde ağrıları olan Sadık Çiftpınar ile ilgili karar maç saatinde verilecek. Takıma yeni transfer edilen ve henüz hazır olmayan Mesut Özil takımdaki yerini alamayacak. Bright Osayi-Samuel’in ise 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i

Altay Bayındır

Nazım Sangare

Serdar Aziz

Attila Szalai

Caner Erkin

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Dimitris Pelkas

Mame Thiam

Enner Valencia

Mbwana Samatta



