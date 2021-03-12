Fenerbahçe'nin yemek toplantısına eski teknik direktör de katıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi.
Yemekte geçen sezon, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi çalıştıran, Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın da yer aldığı aktarıldı.
Başkanımız Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Selahattin Baki; Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, bugünkü antrenmanın ardından futbolcularımız ve teknik ekibimiz ile barbekü partisinde bir araya geldi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 11, 2021
Elbet Steakhouse’a teşekkürlerimizle. pic.twitter.com/pamoLIfpOC
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