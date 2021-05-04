Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den 41 kente yardım

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Ramazan ayı dolayısıyla 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.

DHA
04 Mayıs 2021 Salı, 19:54
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den 41 kente yardım
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.


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