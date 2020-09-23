Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz isim!
Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues'in yerine Bordeaux’nun kanat oyuncusu Samuel Kalu gündeme alındı.
Fenerbahçe Bordeaux'nun genç kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun transferini bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, önce bir yıl daha kiralık kontratı bulunan Garry Rodrigues'i göndermeye çalışıyor. Rodrigues için Olympiakos'la görüşmeler sürüyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra Kalu'nun transferini bitirmek için son düzlüğe girilecek. Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Avro satın alma bedeli teklif edildi. Kalu, bu sezon 4 maçta 1 asist yaptı.
SAMATTA’DA GERİ SAYIM
EROL Bulut'un ‘olmazsa olmaz' gözüyle baktığı santrfor transferinde gelişmeler olumlu. Fenerbahçe, bu bölgeye en az iki takviye yapmayı planlıyor ve bunların ilki Mbwana Samatta. Tanzanyalı golcü için Aston Villa'ya kiralama teklifi yapıldı. Edinilen bilgiye göre kulüpler, satın alma opsiyonu konusunda da anlaşmaya vardı. Türkiye'de oynamayı kabul eden oyuncu, hafta içinde İstanbul'a gelecek. Daha önce ret yanıtı veren Valencia'dan Gameiro için de girişimler sürüyor.
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