Fenerbahçe'ye ''Niçin otoparkta demeç verdin' cezası!

18 Şubat 2021 Perşembe, 18:22

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük müsabakası sonrası Fenerbahçe futbolcularının takım otobüsünün bulunduğu park alanında kulüp televizyonuna röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı lacivertli kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- Fenerbahçe'nin, 13.02.2021 tarihinde oynanan Karagümrük Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası futbolcularının Kulüp TV'sine takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- Kayserispor Kulübü görevlisi MUZAFFER YAVUZ'un, 13.02.2021 tarihinde oynanan Kayseri-Ankaragücü Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Ankaragücü Kulübü sporcusu MICHAL PAZDAN'ın, 13.02.2021 tarihinde oynanan Kayseri Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



