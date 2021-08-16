Fethiye Kalesi'nde kurtarma kazısı yapılacak
Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müze Müdürlüğü arasında Fethiye Kalesi’nin temizlik ve kurtarma kazısı için protokol imzaladı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Fethiye Müze Müdürü Emel Özkan protokole imza attılar. ?Temizlik ve Kurtarma Kazısı Fethiye Müzesi Müdürü Emel Özkan başkanlığında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş bilimsel danışmanlığında ve sanat tarihçi, arkeolog, tarihçi, mimar ve restoratör heyet üyeleri ile birlikte gerçekleştirileceği ifade edildi.
2021 yılında yapılacak kazı çalışmaları, ilk olarak Fethiye Kalesini kaplayan otlar ve çalılar ile başlıyor. Kalede yüzey temizliği yapıldıktan sonra kazı yapılacak alan veya alanlar belirlenecek. Bu çalışmalar sonrasında kazı çalışmaları başlayacak. Kazı çalışmalarının ardından röleve, restitüsyon çalışmalarına geçilecek.
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