Fethiye Orman İşletme Müdürü "zimmet" iddiasıyla tutuklandı
Muğla'da "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. tutuklandı.
Muğla'da "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. tutuklandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
G.Z, kesimi yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin verdiği ve ağaçları akrabalarının villalarında kullandığı iddiasıyla "dün gözaltına alınmıştı.
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