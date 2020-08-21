Fethiye’de atık su tesisi için 54 milyonluk imza

21 Ağustos 2020 Cuma, 07:57

MuğlaBüyükşehirBelediye BaşkanıOsmanGürün, “Bu yatırımı KDVdahil 54milyon liraya yapıyoruz. YineFethiye’de yapımı devameden 65 milyon liralıkÖlüdeniz isale hattı var. Bu projeyle isale hatlarındaki bazı aksaklıklar giderilecek ve o bölge de kanalizasyona bağlanacak.

Mevcuttesis 2 kat kapasiteye çıkacak.En önemlisi Muğlamerkezde yaptığımız gibi arıttığımız suyla yeşil alanları sulayacağız.Muğla’nın yüzde 90 yeşil alanı bu sularla sulanıyor” dedi.

Gürün, “YıllardırMuğla’nın altyapı eksiklikleri devamediyor.Kentimizin altyapısıiçin yaklaşık 6.5 ile 7milyarlira arasında bir yatırıma ihtiyacı var.Dünya Bankası’ndan aldığımız kredilerle yatırımlarımızı yapıyoruz.Bodrum’da da arıtma tesisiihalesi yapıldı .Şu an inceleme safhasındayız.Muğla’da kurduğumuz tesisleri yaz nüfusunu da göz önüne alarak kuruyoruz.Bu nedenle yatırımmaliyetleri çok daha yüksek oluyor.Bizimtemennimiz Turizmve Çevre bakanlıklarının yaz nüfusumuzu da göz önüne alarak kentin altyapısına yatırımyapmasıdır” diye konuştu.