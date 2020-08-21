Fethiye’de atık su tesisi için 54 milyonluk imza
Muğla’nın Fethiye ilçesine yapılacak olan 2. etap Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi’nin imza töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yapıldı. 54milyon liraya mal olacak tesistamamlandığında 125 bin kişilik nüfusa göre yapılan tesisin kapasitesinin 250 bin kişilik kapasiteye çıkacağı açıklandı.
MuğlaBüyükşehirBelediye BaşkanıOsmanGürün, “Bu yatırımı KDVdahil 54milyon liraya yapıyoruz. YineFethiye’de yapımı devameden 65 milyon liralıkÖlüdeniz isale hattı var. Bu projeyle isale hatlarındaki bazı aksaklıklar giderilecek ve o bölge de kanalizasyona bağlanacak.
Mevcuttesis 2 kat kapasiteye çıkacak.En önemlisi Muğlamerkezde yaptığımız gibi arıttığımız suyla yeşil alanları sulayacağız.Muğla’nın yüzde 90 yeşil alanı bu sularla sulanıyor” dedi.
Gürün, “YıllardırMuğla’nın altyapı eksiklikleri devamediyor.Kentimizin altyapısıiçin yaklaşık 6.5 ile 7milyarlira arasında bir yatırıma ihtiyacı var.Dünya Bankası’ndan aldığımız kredilerle yatırımlarımızı yapıyoruz.Bodrum’da da arıtma tesisiihalesi yapıldı .Şu an inceleme safhasındayız.Muğla’da kurduğumuz tesisleri yaz nüfusunu da göz önüne alarak kuruyoruz.Bu nedenle yatırımmaliyetleri çok daha yüksek oluyor.Bizimtemennimiz Turizmve Çevre bakanlıklarının yaz nüfusumuzu da göz önüne alarak kentin altyapısına yatırımyapmasıdır” diye konuştu.
Video Haberler
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı