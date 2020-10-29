Fethiye'de Cumhuriyet çoşkusu

29 Ekim 2020 Perşembe, 10:00

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 97. Yaşı için kutlama mesajı yayımladı. Karaca sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak onurumuzdur. Ülkemize hizmet etmek, çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek ise temel ilkemizdir. Ulusumuzun bu büyük bayramı kutlu olsun." dedi.

Fethiye Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ise 7'den 70'şe tüm yurttaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusunun anlatıldığı bir video yayımlandı.