Fethiye'de Cumhuriyet çoşkusu

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Ekim 2020 Perşembe, 10:00
Fethiye'de Cumhuriyet çoşkusu
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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 97. Yaşı için kutlama mesajı yayımladı. Karaca sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak onurumuzdur. Ülkemize hizmet etmek, çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek ise temel ilkemizdir. Ulusumuzun bu büyük bayramı kutlu olsun." dedi.

Fethiye Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ise 7'den 70'şe tüm yurttaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusunun anlatıldığı bir video yayımlandı.


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