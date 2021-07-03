Fethiye'de günübirlik tur yapan tekne battı: 1 ölü, 2 yaralı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı; 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
Batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastanede tedavisi süren diğer yaralılar anne Narin Yılmaz ve Ravza Yılmaz'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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