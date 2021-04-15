Fethiye'de 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı' açıldı

15 Nisan 2021 Perşembe, 18:10

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına yapılan Saygı Anıtı'nın açıldı. Saygı anıtının açılışına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılışta konuşma yapan Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Erol, “Acımızı, sorumluluğumuzu, umudumuzu ve direncimizi hatırlatan bu anıtla tarihe bir not düşülmektedir. Çin’de hastalık ortaya çıktığında Çin bize çok uzak diye düşünenler, alevlerin ısısı yüzüne vurmadan inanmadı. Biz sağlık çalışanları salgın başladığı günden beri insanüstü bir çabayla mücadele vermekteyiz. Ancak sağlık çalışanları olarak biz yaşanan kötü olayların sorumlusu olarak görülmekteyiz. Bu anıtın Fethiye’ye kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.??

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “İnsanlık tarihi vahim bir olayla karşı karşıya. 1 yıldır ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu krizi atlatabilmek için belediye olarak çok ciddi bir mücadeleye girdik. Sağlık çalışanlarımız öyle zor şartlarda çalışıyorlar ki pandemi sürecinde onlarla yakın ilişki kurarak, Fethiye Belediyesi olarak hep onların yanındaydık, olmaya devam edeceğiz. Ülkemizde binlerce covid vakası var. 391 sağlık çalışanımızı ve Fethiye Devlet Hastanesi’nde çalışan Bekir Kaya arkadaşımızı koronavirüs’ten dolayı şehit verdik. Canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına ilgili kurumların gerekli desteği vermesini istiyoruz. Milletvekilimiz, ağabeyimiz Ceyhun İrgil ile birlikte, covid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı yüreğimizde yaşatabilmek için çalışma başlattık.” diye konuştu.