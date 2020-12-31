"Fethiye’nin mavisi, yeşili kadar huzurlu bir yıl..."
Fethiye Belediyesi'nin hazırladığı yeni yıl videosu sosyal medyada ilgi gördü. Yeni yıl mesajında, "Fethiye’nin mavisi, yeşili kadar huzurlu ve mutlu bir yıl dileriz." denildi.
Fethiye Belediyesi'nin sosyal medya hasaplarından paylaşılan yeni yıl videosu, dikkat çekti. Edip Cansever'in 'Uyumuş' adlı şiirinin "Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, meltemi senden esen soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır" dizelerine yer verilen videosunda, Fethiye’nin emektar sanatçıları, ilçenin dünyaca ünlü bölgelerinden enstrumanlarıyla yeni yılı karşılıyor.
Fethiye’nin mavisi, yeşili kadar huzurlu ve mutlu bir yıl dileriz.— Fethiye Belediyesi (@fethiyebelediye) December 30, 2020
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Fethiye’mizin emektar sanatçılarına teşekkürlerimizle;
Keman: Didem Tuncer
Flüt: Yeşim Saraç
Piyano: Duru Bayram&Deniz Turan
Bakır Üflemeliler: Ufukhan Kobul
Piyano&Düzenleme: Mustafa Mert pic.twitter.com/Iih5nHbJGg
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