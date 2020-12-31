"Fethiye’nin mavisi, yeşili kadar huzurlu bir yıl..."

Fethiye Belediyesi'nin hazırladığı yeni yıl videosu sosyal medyada ilgi gördü. Yeni yıl mesajında, "Fethiye’nin mavisi, yeşili kadar huzurlu ve mutlu bir yıl dileriz." denildi.

İZMİR / Cumhuriyet
31 Aralık 2020 Perşembe, 11:56
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Fethiye Belediyesi'nin sosyal medya hasaplarından paylaşılan yeni yıl videosu, dikkat çekti. Edip Cansever'in 'Uyumuş' adlı şiirinin "Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, meltemi senden esen soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır" dizelerine yer verilen videosunda, Fethiye’nin emektar sanatçıları, ilçenin dünyaca ünlü bölgelerinden enstrumanlarıyla yeni yılı karşılıyor. 


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