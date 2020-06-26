FETÖ, askeri öğrencileri foseptik çukurunda süründürmüş

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 1’i kurmay 3 binbaşı, 4 üsteğmen ve 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ile Menteş Askeri Kampı’ndaki örgüte üye olmayanlara mobbing ve baskı uyguladıkları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri iddia edildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin, örgüt üyesi olmayanların sicillerini de haksız yere bozdukları ve gerçek olmayan sağlık raporları hazırladıkları da iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt mensubu olmayan öğrencilere yaptıkları işkenceler ortaya çıktı. Baskıya uğrayan öğrenciler verdikleri ifadelerde, ağır hakaretlere maruz kaldıklarını, foseptik çukurları ve domuz pisliklerinin olduğu yerlerde süründürüldüklerini söyledi.

Şüphelilerin, şok mangalarına eğitime aldıkları örgüt mensubu olmayan öğrencileri çöp kovalarına sokup ‘ben çöpüm’ diye, tuvaletteki pis suyu içirdikten sonra da, ‘ben işe yaramam’ diye defalarca bağırttıkları belirtildi.

Mağdur öğrencilerden Ö.D ise ifadede sürünmekten dolayı dizinde oluşan yaralara bir üsteğmen tarafından tuz basıldığını ve acıdan bayıldığını söyledi. Bir başka FETÖ mağduru F.E’nin ise defalarca duvarla konuşturulmak zorunda bırakıldığı ve okul koridorunu sürünerek temizlediği de ifadelerde yer aldı.