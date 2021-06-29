FETÖ'den yargılanan Burak Başlılar'a takipsizlik kararının belgesi ortaya çıktı

29 Haziran 2021 Salı, 00:04

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, adının Paramount Hotel ile duyulduğu Cihan Ekşioğlu ile Burak Başlılar hakkında FETÖ Borsası oluşturdukları iddasını gündeme getirerek, Başlılar'ın itirafçı yapılarak hakkındaki FETÖ soruşturulmasına takipsizlik kararıyla kapatıldığını ifade etti.

Peker, Başlılar için şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün en önemli prenslerinden olan Burak Başlılar'ı ayarlayıp onunla iş birliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye’ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi. Burak Başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun FETÖ borsası işindi. Tabi sonra burak başlıları fetöden kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız."

HalkTV ekranlarında yayınlanan S¸irin Payzın ile Sözüm Var programında konuşan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Peker'in iddia ettiği takipsizlik kararına ilişkin belgeleri ortaya çıkardı.





Terkoğlu, sözü geçen Başlılar hakkında iki farklı takipsizlik kararı olduğunu ancak belgelerde imzası bulunan savcının Peker'in paylaşımlarında yer alan savcıdan farklı olduğunu belirtti.

Peker de ardından, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "Sayın savcının ismini karıştırdıysam ben özür dilemesini de erdem bilirim. Yarın dosyaları tekrardan inceleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Peker'in, Şirin Payzın'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sayın Şirin Payzın hanımefendi, paylaştığım tweetlerdeki Burak Başlılar'a takipsizlik kararını veren Barış Bey'in evrakını yayınlayan savcıdır. Benim yeni söylediğim bir şey var. Bu kişiye FETÖ'nün prensi olduğu halde 2 - 3 ay önce İstanbul Adliyesi'ndeki Mesut Erdinç Bayhan isimli terör savcısının verdiği yeni takipsizlik kararıdır. Burak Başlılar ne kadar masumsa Zekeriya Öz ve Fethullah Gülen de o kadar masumdur. Konu duygusal yani. Sayın savcının ismini karıştırdıysam ben özür dilemesini de erdem bilirim. Yarın dosyaları tekrardan inceleyeceğim"