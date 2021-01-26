FETÖ'nün kapanan kanalı Samanyolu TV'nin eski genel yayın yönetmenine hapis cezası
FETÖ’nün kapatılan yayın organı Samanyolu Televizyon’unun eski genel yayın yönetmeni olan ve örgütün İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında ‘mahrem yönetici’ olduğu iddialarıyla tutuklu bulunan Osman Çalık’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İstanbul Çağlayan Adliyesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Çalık, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Savunmasını yapan Osman Çalık, çocuğunun kalp hastası olduğunu ve eşinin çalışmadığını söyledi. Ailesine bakılması ve mağduriyetinin giderilmesi için tahliyesini istedi. Son sözü sorulan Çalık, cevaben “Tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkeme Heyeti, Osman Çalık için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
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