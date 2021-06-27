FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na operasyon: 21 gözaltı

FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.

AA
27 Haziran 2021 Pazar, 13:12
FETÖ'nün
Abone Ol google-news

Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, ifade işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler