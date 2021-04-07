FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada 51 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 eski mülki idare amiri ile 14 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 eski mülki idare amiri ile 14 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında şüpheli eski mülki idare amirlerinin sabit hatlar üzerinden FETÖ'nün "sivil imam"larıyla iletişim sağladıkları belirtildi.
Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunan 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü örgütün "mahrem imam"ı 51 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
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