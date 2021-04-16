FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka ERA Nymburk ile eşleşti

16 Nisan 2021 Cuma, 15:32

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliği yapacağı 8'li finalin kura çekimi gerçekleştirildi.



Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.



Pınar Karşıyaka, tek maç eleme sisteminde oynanacak mücadeleyi kazanması halinde yarı finalde Nizhny Novgorod-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs, yarı finaller 7 Mayıs, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

ERA Nymburk (Çekya) - Pınar Karşıyaka

Nizhny Novgorod (Rusya) - Casademont Zaragoza (İspanya)

Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya) - SIG Strasbourg (Fransa)

