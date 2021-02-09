FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih finalde

09 Şubat 2021 Salı, 08:10

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Bayern Münih, Mısır temsilcisi Al Ahly'i 2-0 mağlup ederek 11 Şubat Perşembe günü oynanacak finalde Meksika ekibi Tigres'in rakibi oldu.

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 17'nci ve 85'nci dakikada attığı golle finale yükseldi. Bayern Münih finalde Meksika ekibi Tigres ile karşılaşacak.