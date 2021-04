FIFA'dan Atiba'ya 'ahtapot' benzetmesi

FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için "ahtapot" benzetmesi yaptı.

FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından paylaşımda bulunuldu.

They say octopuses are among the most creative creatures in the ocean. A hat-trick of assists again shows why ‘The Octopus’ is among the most creative in the Bosporus



