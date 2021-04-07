FIFA'dan Atiba'ya 'ahtapot' benzetmesi
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0'la geçtiği maçta 3 asistle maça damga vuran Atiba'ya FIFA'dan ahtapot benzetmesi geldi.
FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için "ahtapot" benzetmesi yaptı.
FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından paylaşımda bulunuldu.
They say octopuses are among the most creative creatures in the ocean. A hat-trick of assists again shows why ‘The Octopus’ is among the most creative in the Bosporus— FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021
@Besiktas
@atibahutchinson pic.twitter.com/jvFLIrrQf9
Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol sevinci yaşadığı fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, "Ahtapotların okyanustaki en kreatif canlılar arasında olduğu söylenir. Asistlerle yapılan hat-trick, 'Ahtapot'un neden Boğaz'ın en kreatifleri arasında olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıld
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