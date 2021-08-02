A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda korkutan sakatlık

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu çarpışarak sakatlık geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:51
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda korkutan sakatlık
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılatı.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın son setinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, üzücü bir sakatlık yaşandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan pasör Cansu Özbay ile smaçör Meliha İsmailoğlu rakibin hücum topunu karşılamak isterken çarpıştı.

Meliha İsmailoğlu burnuna darbe alırken Cansu Özbay'ın ise dudağı yaralandı.

İki oyucunun da tedavisi sahada yapıldı.

Meliha İsmailoğlu maça sahada devam ederken, Cansu Özbay'ın yerine Naz Aydemir Akyol oyuna dahil oldu.

Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.


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