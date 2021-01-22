Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi
Bilim insanları bu görüntüleri kullanarak Afrika fillerinin sayısını uzaydan takip etmeye başladı. Dünyadan 600 kilometre uzaktaki bir uydu sayesinde kaydedilen bu görüntüler sayesinde bulutsuz tek bir günde 5 bin kilometrekarelik bir alandaki filleri saymak mümkün.
Uydu görüntülerinde yeşil bir ormandaki gri noktalar olarak gözüken bu nesneler birer fil.
Bilim insanları bu görüntüleri kullanarak Afrika fillerinin sayısını uzaydan takip etmeye başladı.
Dünyadan 600 kilometre uzaktaki bir uydu sayesinde kaydedilen bu görüntüler sayesinde bulutsuz tek bir günde 5 bin kilometrekarelik bir alandaki filleri saymak mümkün.
Filleri tek tek saymak zor bir görev olsa da bunu mevcut görüntüler üzerinden filleri ayırt etmeyi öğrenen bir alogritma yapıyor.
Bath Üniversitesi'nden Dr. Olga Isupova süreci "Algoritmaya görünler tanıtıp 'Bunlar fil, şunlar değil' diye öğretiyoruz. Algoritma böylece bizim çıplak gözle göremeyeceğimiz detayları da ayırt etmeyi öğreniyor" sözleriyle anlatıyor.
Afrika filleri, soyu tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Bu kategoride durumun ciddiyetine göre üç seviye var: Kritik tehlikedeki türler, tehlikedeki türler ve savunmasız türler. Afrika filleri bu üçü içinde durumları görece iyi olan savunmasız türler seviyesinde
Bilim insanları ilk olarak Güney Afrika'nın Addo Ulusal Fil Parkı'nda ölçüm yaptı.
Oxford Üniversitesi'nden koruma bilimi uzmanı Dr. Isla Duporge, "Bu bölgede fil yoğunluğu yüksek" diyor ve ekliyor:
"Parkta hem sık çalılık hem de açık bozkır var. Bu yüzden yaklaşımımızı test etmek için iyi bir yerdi.
"Bugüne kadar geliştirme aşamasında olarak gördüğümüz bu yöntemi artık tam anlamıyla kullanabiliriz.
"Şimdiden pek çok koruma örgütü uçaklarla sayım yapmak yerine bu teknolojiyi kullanmak istiyor."
Yaban hayatı koruma örgütlerinin ticari uydulara erişmek ve onlardan görüntü satın almak için ödeme yapması gerekecek.
Fakat bu yöntem yaşam alanları ülkelerin sınırlarını aşan ve bu yüzden uçakla gözlem yapmak için birden fazla ülkeden izin almanın zor olduğu fil topluluklarının takibini kat kat iyileştirebilir.
EN SON TEKNOLOJİ
Bilim insanları bu yöntemlerin kaçak avcılıkla mücadelede de işe yarayabileceğini savunuyor.
Dr. Duporge "Bu görüntüler uzaydan alındığı için sahada kimseyi kullanmamıza gerek olmuyor. Bu özellikle koronavirüs döneminde büyük avantaj" diyor ve ekliyor:
"Zoolojide teknoloji kullanımı epey yavaş ilerleyen bir alan olabiliyor.
"En son teknolojileri hayvanların korunmasında da kullanabilmek gerçekten çok güzel."
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