Filmmor Kadın Filmleri Festivali 12-22 Haziran’da online

02 Haziran 2020 Salı, 10:04

Pandemi nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali 12-22 Haziran tarihleri arasında “Hak Odaklı Sinema” temasıyla online olarak yapılacak. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi, atölye, paneller; online buluşmalar var.

Mart-Mayıs 2020’de 7 şehirde yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali her koşulda buluşmak, dayanışmak, üretmek için 12-22 Haziran tarihleri arasında festival web sitesinde online yapılacak. Festival 12 Haziran 21.00’de, yeryüzünün dört yanından festivali mümkün kılan kadınlarla birlikte, online canlı yayınla açılacak.

Alice Guy-Blaché sinema tarihinde kurmaca film çeken ilk yönetmen

Hak Odaklı Sinema, Kadınların Sineması, Feminist Kadraj, Bedenimiz Bizimdir, Cinsiyetler ve Filmi Takip bölümlerinin yer aldığı festival, Feminist Bellek bölümünde bu yıl öykülü sinemanın kurucusu Alice Guy-Blaché ’yi, Feminist Kadraj bölümünde Claire Pijman ’ı ağırlıyor.

ATÖLYE VE SÖYLEŞİLER

Filmmor web sitesinden izlenebilecek festivalde, online panel, söyleşi ve atölyeler de yapılacak. 12-22 Haziran’da seyirciyle buluşacak 18. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Hak Odaklı Sinema, Yerelde Kültür Sanat Üreten Kadınlar panelleri, Evde Kendi Filmini Yap atölyesi gibi etkinlikler, forumlar, yönetmen-ekip sohbetleri yapılacak. Sektör buluşmalarında bu yıl Kameralı Kadınlar buluşuyor.



Festivalin yine online olarak yapılacak kapanışında bu yılın Altın Bamya Ödülleri de açıklanacak. Mor Kamera Dayanışma Ödülü telif hakkı gözetilerek festivalde yer alan tüm filmlerin, çünkü: “Eşit hak, alan, ücret, telif lütuf değil, hediye değil; kadınların hakkı”.







Tüm film ve etkinlikler www.filmmor.org adresinden kayıt yaptırarak İngilizce-Türkçe altyazı-çeviri ile ücretsiz olarak izlenebilecek.



