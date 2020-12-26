Filyasyon ekibi, koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda bulmuş

26 Aralık 2020 Cumartesi, 10:52

Başkent'te salgın ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin koronavirüsün izini sürerken yaşadıkları ilginç olaylar şaşırttı. Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibinin, PCR testi pozitif olan kişiye müdahale içine evine gittiğinde sokak düğünü ile karşılaştığı ve söz konusu kişinin de halay başında olduğu belirlendi.

Filyasyon ekibinde yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, şahit oldukları bu durumu anlatarak, "Yazın düğünlerimiz oldu, kına gecelerimiz oldu. Kapalı ortamlar yasaklandı; ama vatandaşlarımız sokak düğünlerinde yer aldı. Biz de filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık sokak düğünü var. Adres ararken, 'kime geldiniz, kimi arıyorsunuz' tarzında sorular ile muhatap olduk. Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz; ama ulaşamadığımız durumda komşusundan, yakınından bilgi alıyoruz. O sırada komşusundan birine denk geldik. 'Falanca kişi şurada halay başı, halay çekiyor' dedi. Tabi şaşırdık biz. Hemen uygun bir şekilde müdahale ettik duruma" dedi.

'TEMASLI AMCA CAMİDEN GELİYORDU'

Yoldaş, yine kendilerini telefonla arayan ve temaslı olduğunu, kendisini iyi hissetmediğini, kötü olduğunu söyleyen kişinin evine gittiklerinde kimseyi bulamadıklarını anlatarak, "Amcamızın evine gittik, zilini çaldığımızda kimseyi bulamadık. Apartmandan ayrılırken bir amca geldi, bize doğru. 'Kime geldiğiniz?' diye sorarken bizim aradığımız kişi kendisiymiş. Amca o sırada seccadesini alarak vakit namazına gitmiş. Böyle vakalar da söz konusu oluyor. Bu dönemde böyle şeylerden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

'FİŞLEME GİBİ DÜŞÜNENLER VAR'

Yoldaş, vatandaşların farklı yaklaşımları olduğuna dikkat çekerek, "Bizi çok iyi niyetli karşılayan vatandaşlarımız var. 'İyi ki geldiniz, sizin varlığınız bize yetiyor, bize güç veriyorsunuz' diyerek bizi onore eden vatandaşlar var. Ama bazen hem vakit olarak erken gitmemiz hem de toplumda 'el alem ne der' kaygısı, hastalığı normal bir virüs gibi görmeyen, daha kalıcı, topluma zarar veren bir etiket olarak gören vatandaşlarımız var, 'fişleme' gibi düşünen vatandaşlar var. 'Apartmana geldiniz; ama konu-komşu duyarsa ne der', 'biz bir daha el alemin yüzüne bakamayız' yaklaşımında olan vatandaşlar var. Bazen vakalar sistemimize düşüyor, bu vakalar daha aranmadan evlerine gittiğimiz durumlar da oluyor. Kişi kapıyı açtıktan sonra, 'kimse aramadı, ben pozitif olduğumu ilk defa sizden öğreniyorum' gibi yaklaşımlar oluyor" diye konuştu.