Financial Times’tan dikkat çeken Albayrak değerlendirmesi: İpleri hâlâ elinde tutuyor
İngiliz Financial Times gazetesi, Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasını, "Berat Albayrak'ın ipleri hâlâ elinde tuttuğunun bir kanıtı" şeklinde değerlendirdi.
Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu'nun atanması, dünyada da yankılandı.
İngiliz Financial Times gazetesinde Ayla Jean Yackley imzasıyla yayımlanan ‘Erdoğan'ın adamı Merkez Bankası'nda dümenin başına geçti' başlıklı analizde dikkat çeken bir yoruma yer verildi.
New York merkezli danışmanlık firması Teneo Intelligence'ın eş başkanı Wolfango Piccoli, Kavcıoğlu'nun atanmasını “Albayrak'ın ipleri hâlâ elinde tuttuğunun kanıtı” olarak değerlendirdi.
‘UCUZ KREDİLERE DAYANAN MODELE DÖNÜŞ’
FT, Kavcıoğlu ve Albayrak'ın doktora tezi danışmanlarının aynı olduğunu, bu ismin de kısa süre önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Varlık Fonu Başkanvekilliği'ne atandığını hatırlatırken, Piccoli, “Albayrak'ın resmi ya da gayriresmi olarak dönüşü, ucuz kredilere dayalı ve sürdürülebilir olmayan büyüme modeline dönüş anlamına gelecek” dedi.
“Kurumların özerkliklerini ve bağımsızlıklarını kaybedip içleri boşaltıldığında, bir sonraki merkez bankası başkanının kim olacağının da önemi kalmadığını” söyleyen Piccoli, sadece devlet başkanının geçici heveslerinin söz konusu olduğunu vurguladı.
ALBAYRAK DÖNEMİNDE REZERVLERİN HARCANMASI
FT, geçen ay muhalefetin, Albayrak döneminde TCMB rezervlerinin harcanmasıyla ilgili soruşturma talep ettiğini ve Erdoğan'ın bu talebe karşı “damat kadar başınıza taş düşsün” ifadesini kullandığını hatırlattı.
Kavcıoğlu için “Erdoğan'ın geleneksel olmayan para politikalarını yansıtıyor” ifadelerini kullanan FT, yeni TCMB Başkanı'nın Erdoğan gibi “yüksek faizler enflasyona neden olur” tezini savunduğunu aktardı.
Yazıda ayrıca Kavcıoğlu'nun 2 Mart tarihli bir köşe yazısındaki “Eğer rezervler gerektiği zaman kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak” ifadeleri aktarılarak, kendisinin Albayrak'a atfedilen “TL'deki değer kaybını yavaşlatmak için TCMB rezervlerinin harcanması” politikasını savunduğu hatırlatıldı.
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