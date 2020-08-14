Fırtına Hırvat stoperle anlaştı!
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Celtic forması giyen Hırvat stoper Jozo Simunovic ile prensipte anlaşmaya vardı.
Yeni sezonda takımı Eddie Newton’a emanet eden
Trabzonspor kadro planlamasını şekillendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon savunma
tandeminde sıkıntı yaşayan bordo mavili ekibin transferdeki önceliği de savunma bölgesi.
TRT Spor’un haberine göre, bordo mavili ekip Celtic forması giyen savunma oyuncusu Jozo Simunovic ile prensipte anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'da hali hazırda kadroda bulunan Costa ve Campi takımda düşünülmezken, Hosseini ve Hüseyin Türkmen ile de yolların ayrılabileceği öğrenildi. Bordo mavili ekibin stoper bölgesine 1 takviye daha yapacağı kaydedildi.
SİMUNOVİC KİMDİR?
Dinamo Zagreb altyapısında futbola başlayan 1,91 cm boyundaki Jozo Simunovic, 2015 yılında 7,5 milyon Avro bonservis bedeliyle Celtic'e transfer oldu. 5 sezondur İskoç ekibinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2,2 milyon Avro. Jozo Simunovic, Hırvatistan Milli Takımlarının alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
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