Flört uygulaması Tinder'dan yeni özellik: 'Yüz yüze'

27 Ekim 2020 Salı, 16:43

Dünyanın en popüler flörtleşme uygulamalarından bir tanesi olan Tinder, bugün "Face to Face", yani "Yüz Yüze" olarak isimlendirilen yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların görüntülü sohbet etmelerine imkan tanıyor.

Tinder'ın yeni özelliği ile birlikte kullanıcılar, fiziksel olarak bir araya gelmeden önce birbirlerini görme imkanı yakalayacaklar. Ayrıca sosyal mesafenin kritik önem arz ettiği şu günlerde, kullanıcılara ekstradan etkileşim imkanı tanınmış olacak. Tinder, bu özellik sayesinde kullanıcıların, biriyle buluştuklarında beklemedikleri bir sürprizle karşılaşmayacaklarını söylüyor.

Tinder'in yeni özelliği böyle görünüyor

"Face to Face" özelliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Tinder yöneticilerinden Rory Kozoll, özelliğin bir süredir oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edildiğini ifade ediyor. Bu kısıtlı kullanıcı kitlesinin geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu söyleyen Kozoll, artık tüm Tinder kullanıcılarının bu özelliği kullanabileceklerini belirtiyor.

Tinder'in görüntülü sohbet özelliği, sadece her iki tarafın da onay vermesi durumunda kullanılabiliyor. Ayrıca bir kullanıcı, istediği takdirde bu özelliği devre dışı bırakabiliyor. Kozoll, "Face to Face" özelliğinin kullanıcıları bir araya getirmelerinin yanı sıra, kullanıcı güvenliğini de sağlayacağını ifade ediyor. Özelliğin ne kadar sevileceğini ise zaman gösterecek.

Kaynak: Webtekno