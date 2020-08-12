Floyd belgeseli: Nefes Alamıyorum Youtube’da
Ebabil Filmin hazırladığı George Floyd ölümü ve protestoların yer aldığı belgeselin ilk bölümü 14 Ağustos tarihinde Youtube’dan yayınlanacak.
Ebabil Film Ekibi Amerika’da George Floyd’un polis tarafından katledilmesinin ardından ülkede şiddetlenen gösterileri konu alan bir belgesel hazırladı. Amerika’nın New York Eyaletinin Başkenti olan Albany’den Black Lives Matter hareketi olarak bilinen protestoların içinden görüntülerin de yer aldığı film 14 Ağustos tarihinde Ebabil Tube kanalı üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak.
“Nefes Alamıyorum” (I Can’t Breathe) adlı iki kısımdan oluşan belgesel filmin yönetmenliğini Yunus Yıldırım, yönetmen yardımcılığını ise Sefa Karatekin üstleniyor.
NE OLMUŞTU?
Floyd 25 Mayıs'ta ters kelepçe ile gözaltına alınışını gösteren videoda beyaz polis memuru Derek Chauvin'in diziyle yere yüzüstü yatırılan Floyd'un boynuna bastırdığı görülüyordu.44 yaşındaki polis memuru Chauvin daha önce cinayetten suçlanmıştı. Boğularak öldürülmesinin ardından ülkede şiddetli protestolar başlamış daha sonra tüm dünyaya yayılan bir harekete dönüşmüştü.
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