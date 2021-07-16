Ford Otosan Yeniköy fabrikası üretime ara veriyor
Ford Otosan Yeniköy fabrikasında yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz-15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verileceğini duyurdu.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, bu dönemde fabrikada periyodik bakım ve yeni yatırımlar için üretim hatlarının hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti.
Açıklamada, Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında ise, rutin duruşların daha önce öne çekilmiş olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda ilave duruş beklenmediği ifade edildi.
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