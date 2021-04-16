Formula 1 Emilia Romagna GP'de ilk antrenman olaylı başladı

16 Nisan 2021 Cuma, 13:41

Emilia Romagna GP öncesi ilk antrenman seansında iki kez kaza yaşanırken en hızlı isim Valtteri Bottas oldu. Sergio Perez ve Nikita Mazepin’in kazaları sebebiyle kırmızı bayrak sallanırken iki araçta da hasar meydana geldi.

PEREZ TEKER PATLATTI

Seansın bitimine 24 dakika kala Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez’in sol arka tekeri patlarken Estaban Ocon da seansı tamamlayamadı. Formula 1'in resmi sitesinde yer alan yarış raporunda altıncı virajda Perez ve Ocon'un birbirlerine temas ettiği belirtildi.

MAZEPİN’DEN İKİ KAZA

Haas takımının çaylak pilotu Nikita Mazepin ilk antrenman seansında iki kez kaza yaptı. Rus pilot seansın başında pit yolunun öncesinde spin attı. Sonrasında ise seansı tamamlanmasının ardından pite gelirken spin attı ve pit yolunun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak ön kanadını kırdı. Bir diğer çaylak pilot Yuki Tsunoda da seansın 15. dakikasında spin attı.

ALONSO’YA YENİ EGZOZ SİSTEMİ

Alpine takımının tecrübeli pilotu Fernando Alonso’nun aracında ise egzoz sisteminin değişitiği açıklandı. Takımların tüm sezon boyunca sekiz hakkı bulunurken İspanyol pilot ilk hakkını ikinci yarışta kullanmış oldu.

İlk antrenman seansı sonunda sıralama ise şöyle:

1.Valtteri Bottas 1.16.564

2.Lewis Hamilton (+0.041)

3. Max Verstappen (+0.058)

4.Charles Leclerc (+0.232)

5.Pierre Gasly (+0.324)

6.Carlos Sainz (+0.324)

7.Fernando Alonso (+0.893)

8.Lance Stroll (+0.925)

9.Nicolas Latifi (+1.175)

10.Daniel Ricciardo (+1.205)