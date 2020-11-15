Formula 1 güzergahı trafiğe takıldı

Motorsporlarının en büyük organizasyonunun başlamasına saatler kala Akfırat Intercity pisti girişinde uzun kuyruklar oluştu.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 11:51
Formula 1 güzergahı trafiğe takıldı
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2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Akfırat Intercity pisti girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Pandemi nedeniyle seyici alınmayan yarışı protoklol ve VIP kartı ile binlerce kişi izleyecek. 

Intercity park girişinde araç kuyruğu Okan Üniversitesi önüne kadar.


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