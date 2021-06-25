Formula 1'de sıradaki durak Avusturya; gözler iki pilotta!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8 ve 9. yarışlarına, Avusturya ev sahipliği yapacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8 ve 9. yarışlarına, Avusturya ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 8. ayağı, Steiermark Grand Prix'si, 9. ayağı ise Avusturya Grand Prix'si adıyla Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.
71 turluk Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 27 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Avusturya Grand Prix'si de 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Şu ana kadar Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in 3'er, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119
3. Sergio Perez (Meksika): 84
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76
5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59
Takımlar klasmanı
1. Red Bull: 215
2. Mercedes: 178
3. McLaren: 110
4. Ferrari: 94
5. AlphaTauri: 45
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